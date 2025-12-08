Неизвестные избили и ограбили девушку после отказа познакомиться

В Нижнем Тагиле группа молодых людей напала на девушку у ночного клуба, избила ее и похитила сумку с документами и банковскими картами. Об этом сообщается в Telegram-канале «Инцидент Нижний Тагил».

Инцидент произошел у клуба «Огни Востока». Девушка с подругами, ожидая такси после вечера, отказала нескольким группам молодых людей, желавшим познакомиться.

«Потом и вовсе началась потасовка. Уму немыслимо, что из-за банального отказа ехать с незнакомцами неизвестно куда вот так могут в Нижнем Тагиле просто взять и избить беззащитную женщину, причем на глазах безразличной толпы», ― рассказала пострадавшая.

Когда девушка пыталась прикрыть себя от ударов, она отдала свою сумочку подруге. На нее тоже напали, так что сумка упала на землю. Затем она исчезла. Камеры наблюдения показали, что сумочку подняли молодые люди. В сумке находились документы, ключи и банковские карты. По факту произошедшего проводится проверка.

