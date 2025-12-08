Володин прокомментировал введение платных услуг в электронных школьных дневниках

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что получает обращения от родителей, которые жалуются на платные услуги в электронных школьных дневниках. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, к нему поступают сообщения от родителей, которым предлагается приобрести подписку, если вход в электронный дневник осуществляется не через браузер, а приложение. Кроме того, доступ к некоторым учебным материалам в дневнике можно получить только за отдельную плату.

«Подобное недопустимо. В электронных дневниках все услуги должны быть бесплатными», — отметил он в публикации.

До этого депутат Мосгордумы, первый зампред центрального аппарата ЛДПР Мария Воропаева заявила, что родители не должны быть заложниками абонентской платы, чтобы узнавать оценки и домашние задания для своего ребенка. Ситуация с платными электронными дневниками – это правовой пробел, который необходимо решить определенными мерами. Одним из которых является признание таких де-факто обязательных сервисов социально значимыми услугами и запретить плату за их базовый функционал.

Ранее мошенники начали выманивать коды у детей, предлагая перевыпустить электронный дневник.