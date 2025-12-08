На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Овечкин вышел на 22-е место по количеству сыгранных матчей в НХЛ

Овечкин сократил до трех матчей отставание от Шэнахана по числу игр в НХЛ
Geoff Burke-Imagn/Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 22-е место по количеству сыгранных матчей в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча с «Коламбус Блю Джекетс» прошла в ночь с 7 на 8 на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне и завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Заброшенные шайбы на счету Джейкоба Чикрана и Алексея Протаса, а голкипер команды Чарли Линдгрен оформил шатаут, отразив все 34 броска.

Овечкин провел 1521-ю игру в НХЛ, выйдя на 22-е место в истории лиги по количеству сыгранных матчей. На 21-й строчке с 1524 играми располагается Брэндон Шэнаханн. Таким образом, Овечкин сократил отставание до трех матчей от показателя канадского хоккеиста.

Рекордсменом лиги по количеству проведенных матчей остается Патрик Марло, сыгравший 1779 игр. Среди ныне выступающих хоккеистов самым опытным является защитник «Колорадо Эвеланш» Брент Бернс, на счету которого 1526 матчей.

«Вашингтон Кэпиталз» располагается на третьей позиции в Столичном дивизионе. Следующий матч команда проведет дома против «Каролины Харрикейнз» 12 декабря. «Коламбус Блю Джекетс», занимаюзей пятое место, также встретится с «Каролиной» 10 декабря, но уже на своей площадке.

Ранее «Вашингтон» обыграл «Коламбус» в матче НХЛ.

