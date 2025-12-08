Жена Артема Колюбаева, который являлся давним соратником Андрея Ермака, покинувшего пост главы офиса президента Украины на фоне коррупционного скандала, зарегистрировала в США ювелирную компанию премиум-класса. Фирма работает с 2023 года. Такую информацию выяснил корреспондент РИА Новости, изучив реестры США.

Многолетнее сотрудничество Колюбаева и Ермака было связано с киноиндустрией, а после прихода Ермака к власти бизнес его друга расширился на оборонную и строительную сферы. Отмечается, что его имя не единожды фигурировало в журналистских расследованиях о финансовых потоках окружения Ермака.

Согласно документам, оказавшимся в распоряжении агентства, Катерина Колюбаева, 5 июня 2023 года зарегистрировала фирму EKAJEWELS COMPANY LLC в штате Вирджиния. В документах заявлено, что компания занимается продажей ювелирных изделий ручной работы и находится в том же районе Вашингтона, где семья ранее приобрела таунхаус за $603,5 тысячи.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили, что провели операцию «Мидас» в энергетической отрасли. Органы выявили схему отмывания денег в секторе и предъявили обвинения восьми предполагаемым участникам преступной группы. Главным фигурантом стал бизнесмен и соратник Зеленского Тимур Миндич. В результате в отставку был отправлен глава Минюста Герман Галущенко, также Зеленский Герман Галущенко своего соратника Андрея Ермака из состава СНБО и ставки верховного главнокомандующего.

Ранее Захарова назвала Украину центром международной коррупции.