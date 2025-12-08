Россиянам рассказали, чем грозит взлом аккаунта в «Госуслугах»

МВД РФ: мошенники могут взять кредит, получив доступ к аккаунту в «Госуслугах»

Мошенники могут манипулировать личными данными или взять кредит, получив доступ к аккаунту в «Госуслугах». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Отмечается, что чаще всего мошенники присылают сообщение о том, что аккаунт пользователя «Госуслуг» взломан.

«На самом деле, в большинстве случаев это просто уловка — но, если доступ к аккаунту все же оказался у злоумышленников, они могут: взять кредит или микрозаем — подать заявку на кредит, войти в онлайн-банк через «Госуслуги», заказать справку 2-НДФЛ для одобрения кредита», — говорится в сообщении.

Кроме того, злоумышленники могут оформить электронную сим-карту и использовать ее также для мошеннических схем, либо продать личные данные пользователя — адрес, СНИЛС, данные паспорта, либо манипулировать ими.

Пользователям напомнили о том, что сообщать какие-либо смс-коды или коды из приложений никому нельзя.

8 декабря ведущий эксперт по информационной безопасности MWS Cloud Илона Кокова рассказала, что в предновогодний период мошенники усиливают активность, используя фишинговые сайты, фальшивые уведомления о доставке и ложные штрафы.

Среди распространенных схем — поддельные сайты маркетплейсов с завышенными скидками, сообщения от «служб доставки» с просьбой повторной оплаты, уведомления о несуществующих штрафах и долгах, а также «романтические» аферы в приложениях для знакомств. Также участились случаи рассылки вирусов через ссылки «от тайного Санты».

