США потратят $800 млн на поддержку Украины в следующие два года

Пентагон: США потратят $800 млн на поддержку Украины в 2026 и 2027 годах
Mariam Zuhaib/AP

Проект бюджета министерства войны США предусматривает выделение $800 млн на поддержку Украины в 2026 и 2027 годах. Об этом говорится опубликованном на сайте Пентагона документе, голосования по которому в Конгрессе начнутся на этой неделе.

Отмечается, что на 2026 году будет выделено $400 млн, как и на следующий год.

Кроме того, законопроект обязывает главу Пентагона Пита Хегсета докладывать в палату представителей и сенат конгресса о временной приостановке или прекращении предоставления Киеву разведывательных данных.

2 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон разработали мирный план из 20 пунктов. По его словам, Украина и США переработали первоначальную «дорожную карту», предложенную американцами, в план из 20 пунктов. В ходе переговоров в Женеве первоначальный список из 28 пунктов был сокращен и уточнен в эти выходные во Флориде, отметил украинский лидер.

Ранее Трамп заявил о разочаровании тем, что Зеленский не прочитал план урегулирования.

