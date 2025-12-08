Большинство россиян не имеют проблем с репродуктивной системой и могут иметь детей. Об этом заявил в интервью ТАСС министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Хочу всех успокоить, большая часть населения не имеет заболеваний репродуктивной сферы, а значит — может реализовать свое решение о рождении ребенка», — отметил он.

По данным диспансеризации, факторы риска есть только у 14% прошедших обследование, хронические заболевания репродуктивной системы выявлены у 7,8%, добавил Мурашко.

По его словам, проблемы чаще всего выявляют у женщин, чем у мужчин, потому что женщины, по мнению министра, более бдительны к своему здоровью и чаще проходят профосмотры.

Мурашко добавил, что в ходе профосмотров среди подростков, заболевания репродуктивной системы выявлены у 5% девочек и 4% мальчиков. Ежегодно профильными специалистами осматриваются около 97% подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Кроме этого, с 2024 года стартовала репродуктивная диспансеризация взрослых.

