Россиянам рассказали, как «эффект Долиной» повлияет на новостройки

Спрос россиян на новостройки вырастет на 10–15% в начале 2026 года из-за «эффекта Долиной», который привел к массовым случаям оспаривания сделок на вторичном рынке. Об этом «Газете.Ru» сказал эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

«Для рынка новостроек этот «эффект Долиной» является мощным драйвером продаж. Ситуация с Долиной стала лучшей рекламой для девелоперов. Покупая квартиру у застройщика (юридического лица) через эскроу-счет, покупатель практически на 100% застрахован от схемы «продавец был под гипнозом/мошенниками». Застройщик не может прийти в суд через полгода и сказать, что менеджер отдела продаж подписал договор под влиянием телефонных аферистов. В январе-феврале 2026 года часть спроса (примерно 10–15%) перетечет со вторичного рынка на первичный именно из-за соображений юридической чистоты», — отметил Трепольский.

По его словам, люди будут готовы переплатить за «бетон» в новостройке, лишь бы не связываться с живыми продавцами-физлицами. Это поддержит цены на новостройки и не даст им упасть, несмотря на дорогие кредиты, предупредил Трепольский. «Эффект Долиной» создает дополнительную ценность новостройке как активу без «темного прошлого», констатировал финансист.

«Эффектом Долиной» называют мошенническую схему с продажей квартиры, при которой владелец получает деньги за недвижимость, а затем через суд добивается признания сделки недействительной, заявляя, что его якобы обманули аферисты. Ключевой момент в том, что покупатель лишается и квартиры, и денег, а у продавца формально появляется возможность не возвращать полученную сумму. Термин появился после истории с певицей Ларисой Долиной: в августе 2024 года она продала свою квартиру, затем через суд вернула недвижимость себе, а деньги покупательнице не вернула.

Как работает схема в общих чертах:

• Продавец оформляет договор купли-продажи, получает расчет, сделка проходит регистрацию в Росреестре в штатном порядке.

• Спустя время он заявляет, что оказался жертвой мошенников: его ввели в заблуждение, склоняли подписать документы, уверяли, что оформление временное или что деньги нужно перевести «в безопасное место».

• Далее подается иск с требованием признать сделку недействительной из-за «порока воли» или иного нарушения, связанного с давлением и заблуждением.

• Суд может встать на сторону истца, если удается показать, что он не осознавал последствий сделки или находился под серьезным психологическим воздействием.

• Квартира возвращается прежнему владельцу, а покупатель фактически остается ни с чем: деньги уже ушли по цепочке мошенникам, и вернуть их практически нереально.

Ранее большинство россиян посчитали ситуацию с квартирой Долиной несправедливой.