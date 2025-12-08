На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США раскрыли, как санкции повлияли на действия России

Экс-советник Трампа Пападопулос: санкции лишь сближают Россию и Китай
Павел Быркин/РИА Новости

Экс-консультант президента США Дональда Трампа Джордж Пападоуплос в беседе с РИА Новости заявил, что единственным реальным последствием американских санкций в адрес Москвы стало сближение России и Китая.

Комментируя влияние рестрикций на политику Москвы, он подчеркнул, что они «лишь способствуют сближению Китая и России».

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Россия хотела бы нормализации торговых связей с США. Об этом он сообщил после беседы с спецпосланником Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которые накануне провели переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

При этом в ноябре Трамп подтвердил готовность поддержать законопроект американских сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя, предусматривающий введение «очень жестких» мер в отношении государств, продолжающих вести бизнес с Россией.

2 декабря глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что рыночный характер российской экономики помог ей адаптироваться к санкциям. Она отметила, что российский малый и средний бизнес проявил возможность адаптироваться к новым условиям, и это был ключевой фактор.

