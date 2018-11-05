Памела Андерсон раскритиковала движение #MeToo

Американская актриса и фотомодель Памела Андерсон в эфире австралийской передачи «60 минут» рассказала о негативном влиянии движения #MeToo, которое осуждает сексуальное насилие и домогательства. Об этом сообщает Fox News.

По словам Андерсон, феминизм иногда «может зайти слишком далеко». Она также заверила, что сама является феминисткой, но заявила, что «третья волна феминизма» является «скукой».

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«Я думаю, что это [феминизм] парализует мужчин, я думаю, что движение #MeToo — это слишком. Я извиняюсь, меня наверное убьют за такие слова», — добавила Андерсон.

Ранее Андерсон заявляла, что американцы запрограммированы во всем винить Россию.