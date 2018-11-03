Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо призвали американцев «решить судьбу страны» на выборах
Американские актеры Брэд Питт и Леонардо ДиКаприо призвали граждан Соединенных Штатов принять участие в промежуточных выборах в конргесс страны. Об этом сообщает Fox News.
Отмечается, что актеры подчеркнули важность голосования 6 ноября.
«На будущей неделе будет решаться судьба нашей страны», — заявил ДиКаприо.
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Он добавил, что результаты выборов могут сказаться на дальнейшем существовании американцев. Питт заметил, что эти выборы определят будущее проблемы изменения климата, реформы уголовного правосудия, финансирования образования и равноправия меньшинств.
Ранее компания Twitter удалила 10 тысяч учетных записей пользователей социальной сети, с помощью которых публиковались сообщения с призывами не голосовать на выборах в конгресс США.