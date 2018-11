Netflix впервые показал Генри Кавилла в образе ведьмака

Американский видеосервис Netflix показал, как выглядит британский актер Генри Кавилл в главной роли сериала «Ведьмак». Об этом сообщается в твиттере компании.

Как видно на продолжающейся 23 секунды видеозаписи, Генри Кавилл с длинными белыми волосами и в костюме героя приближается к зрителям, а затем подносит к губам бутылочку и пьет.

«Взгляните впервые на Генри Кавилла в «Ведьмаке», — говорится в посте.

Ранее сообщалось, что темнокожая актриса не будет играть одну из главных ролей в «Ведьмаке».

Get your first look at Henry Cavill in The Witcher! pic.twitter.com/1O2eWS1MkP