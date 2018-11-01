Netflix впервые показал Генри Кавилла в образе ведьмака
Американский видеосервис Netflix показал, как выглядит британский актер Генри Кавилл в главной роли сериала «Ведьмак». Об этом сообщается в твиттере компании.
Как видно на продолжающейся 23 секунды видеозаписи, Генри Кавилл с длинными белыми волосами и в костюме героя приближается к зрителям, а затем подносит к губам бутылочку и пьет.
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«Взгляните впервые на Генри Кавилла в «Ведьмаке», — говорится в посте.
Ранее сообщалось, что темнокожая актриса не будет играть одну из главных ролей в «Ведьмаке».
Get your first look at Henry Cavill in The Witcher! pic.twitter.com/1O2eWS1MkP— Netflix US (@netflix) 31 октября 2018 г.