Обнародовано завещание Олега Сенцова

Находящийся в колонии в Лабытнанги украинский режиссер Олег Сенцов написал заверенное адвокатом завещание, которое украинским СМИ передала его сестра Наталья Каплан.

«Завещаю в случае моей смерти экранизацию фильмов по моим сценариям, а именно «Носорог», «Кай», а также написанные мной в неволе «Блистательный мир», «Вороны» и «Кристи» моей соратнице и второму режиссеру Евгении Врадий в качестве режиссера-постановщика», — цитирует «Новая газета» Сенцова, предлагающему Врадий в случае нежелания снимать эти фильмы самостоятельно выбрать им режиссера и студию.

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Правопреемниками, наследниками и получателями своих гонораров после смерти Сенцов назначил детей: Алину и Владислава.

Украинский режиссер Олег Сенцов был осужден в России за подготовку терактов в Крыму. С 14 мая он держал голодовку в поддержку украинских политзаключенных в России, после голодовку прервал.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что присуждение украинскому режиссеру Олегу Сенцову премии имени Андрея Сахарова является политизированным.