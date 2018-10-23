В Канаде рэпер упал с самолета и умер

Канадский рэп-музыкант Джон Джеймс Макмюррей погиб во время съемок клипа в Британской Колумбии, сообщает издание The Star.

34-летний рэпер самостоятельно исполнял трюк на крыле самолета — он должен был пройти по крылу летящего самолета и несколько месяцев, по словам своего представителя, готовил сложный номер. Однако, когда музыкант вышел на крыло, маленький самолет «сессна» качнул носом и вошел в штопор.

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«Джон держался за крыло, однако, когда он решил отпустить самолет и воспользоваться парашютом, было уже поздно. Он сорвался, упал и разбился насмерть», — рассказал представитель.

Пилот позже приземлился, он не пострадал.

Ранее Макмюррей был профессиональным лыжником, однако после перелома позвоночника и травмы стопы оставил спорт и стал развивать музыкальную карьеру.