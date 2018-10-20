Актер из «Освободите Вилли» в приступе ревности напал на свою девушку

Американский актер Джейсон Рихтер, наиболее известный по фильму «Освободите Вилли» и его продолжению, был арестован за домашнее насилие. Об этом сообщает TMZ.

Согласно имеющейся информации, его арестовали ночью 15 октября в долине Сан-Фернандо в южной части Калифорнии за правонарушение, связанное с домашним насилием. После двух ночей в тюрьме его выпустили.

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Отмечается, что с заявлением по поводу поведения актера в полицию обратилась его девушка. По ее словам, они поссорились, так как он приревновал ее к коллеге. Она спряталась в ванной и заперла в дверь. После этого Рихтер вломился в помещение, схватил девушку и толкнул ее в гостиную. Полиция не обнаружила на ее теле следов насилия. Актер заявил, что во время ссоры не применял физическую силу.

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