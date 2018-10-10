Сергей Шнуров вернулся в инстаграм с фингалом

Музыкант, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров вновь начал вести свой инстаграм после удаления всех фотографий.

Рокер опубликовал фотографию, на которой под глазом у него можно различить синяк. В подписи к «избитому» селфи он утверждает, что травму ему нанес поклонник, недовольный удалением соцсети звезды. «Так вот, с помощью насилья, я вернулся в лоно, пострадавший очень сильно, даже вероломно», — пишет Шнуров.

Сергей Шнуров удалил все публикации со своей странице в инстаграме 8 октября. Объяснять свое решение он не стал.