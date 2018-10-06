Премьер Испании отреагировал на смерть Кабалье

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Премьер-министр Испании Педро Санчес прокомментировал в своем твиттере известие о смерти оперной певицы Монтсеррат Кабалье.

Ранее сообщалось, что Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в Барселоне. Источники рассказали, что певицу госпитализировали из-за проблем с мочевым пузырем.

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«Печальные новости. Умерла великий посол нашей страны, признанная на международном уровне оперная сопрано Монтсеррат Кабалье», — написал Санчес.

Премьер также отметил, что голос и нежность оперной певицы «навсегда останутся с нами».