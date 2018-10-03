Путин передал в коллекцию Эрмитажа фельдмаршальский жезл Российской империи

Президент России Владимир Путин передал фельдмаршальский жезл Российской империи в коллекцию Государственного Эрмитажа, передает РИА «Новости».

Как отмечается, церемония торжественной передачи жезла проходила в Фельдмаршальском зале музея, где висят шести русских фельдмаршалов.

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Сообщается, что на церемонии присутствовал канцлер Австрии Себастьян Курц, который находится с визитом в России.

«Это уникальная работа. Этот жезл в конечном итоге оказался в силу разных обстоятельств за границей», — сказал Путин.

По имеющимся данным, в 1910 году жезл был передан королю Черногории в связи с провозглашением княжества королевством, а после Первой Мировой войны оказался в частных коллекциях за рубежом. В 2004 году жезл был выкуплен на аукционе и возвращен в Россию.

Ранее сообщалось, что ради встречи Путина с Курцем закрыли Эрмитаж.

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