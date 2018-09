Мэтт Дэймон сыграл обвиненного в изнасиловании судью Кавано на старте SNL

Американский актер Мэтт Деймон сыграл кандидата в Верховный суд США Бретта Кавано, который обвиняется в изнасиловании. Об этом сообщает Variety.

Деймон появился в первом выпуске нового сезона передачи Saturday Night Live на телеканале NBC. В ходе небольшого скетча актер сыграл Кавано на слушаниях в сенате по обвинению в изнасиловании.

Реклама

Кандидат в Верховный суд США ранее привлек внимание своей эмоциональностью и детализацией своих рассказов в ходе беседы с сенатором Эми Клобушар. Так, Кавано неоднократно признался в своей любви к пиву, однако заявил, что никогда не напивался до беспамятства.

Кроме того, в попытке оправдать себя по обвинению в изнасиловании, Кавано заявлял, что в те годы он был девственником. Эти моменты также обыграл Деймон.

«Я только и делал, что много пил и совсем не думал о сексе. Я был самым гордым, самым пьяным девственником, которого кто-либо когда-либо видел. Каждому это знакомо», — сказал судья в исполнении Мэтта Деймона.

Ранее Кавано избрали верховным судьей США.

Now it's time to hear from Judge Brett Kavanaugh (Matt Damon). #SNLPremiere pic.twitter.com/dvu1VgJZt5