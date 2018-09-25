Путин поздравил Федосееву-Шукшину с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с 80-летием народную артистку РСФСР Лидию Федосееву-Шукшину.

Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля.

Как отметил Путин, актриса обогатила отечественный кинематограф яркими, незабываемыми работами. «Каждая из них – свидетельство вашего большого таланта, мастерства, широты души и творческой щедрости, искренней, безграничной любви к избранному делу», — признает президент, желая артистке здоровья, вдохновения и успехов.

Лидия Федосеева-Шукшина родилась 25 сентября 1938 года в Ленинграде. Впервые снялась в кино в 1955 году, через несколько лет, в 1959 году, получила первую главную роль — в картине «Сверстницы». Всего сыграла более восьми десятков ролей.