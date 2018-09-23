Шнуров и Агутин впервые спели «Какую-то фигню»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и певец Леонид Агутин исполнили свою новую песню «Какая-то фигня». Они выступили с композицией в эфире телепрограммы «Вечерний Ургант».

Шнуров и Агутин по ходу песни ностальгируют о прошлом и приходят к выводу, что они были «такими, как надо», а в настоящее время, несмотря на их обещания и старания, получается «какая-то фигня».

Ранее Шнуров в новом клипе на песню «Цой» снялся в образе капитана космического корабля. Он управляет кораблем, который взрывается после столкновения с автомобилем Tesla Roadster, который ранее в этом году был запущен в космос компанией Илона Маска Sapce X.