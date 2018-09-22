Скончалась Зинаида Миркина

В Москве на 93-м году жизни скончалась поэт и переводчик Зинаида Миркина. Об этом говорится на странице Миркиной и ее супруга Григория Померанца в «Живом Журнале».

«Сегодня, 21-ого сентября 2018 года, на 93-ем году жизни скончалась Зинаида Александровна Миркина. Вечная память!» — говорится в сообщении.

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Прощание с поэтом пройдет в Малом зале Центрального Дома Литераторов 24 сентября в 11.00.

Зинаида Миркина родилась в 1926 году. Первые работы как переводчик она начала публиковать в 50-х годах. В 90-х годах начали издавать сборники ее стихотворений и эссе.

Была замужем за философом Григорием Померанцем. Он скончался в 2013 году.