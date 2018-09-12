Владимир Путин поздравил с юбилеем Татьяну Доронину

Президент России Владимир Путин направил поздравления с 85-м днем рождения актрисе Татьяне Дорониной, художественному руководителю и директору Московского Художественного академического театра имени М. Горького

«Вы по праву принадлежите к выдающейся плеяде артистов, для которых творчество стало истинным призванием, определило профессиональный и жизненный путь», — говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.

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Путин похвалил исключительную самоотдачу, подвижничество, яркий и самобытный талант звезды «Трех тополей на Плющихе» и «Первого эшелона». «Вам удалось создать глубокие драматические образы, ставшие подлинными шедеврами отечественного театрального искусства и кинематографа», — констатировал президент, отметив особый «доронинский стиль».

Татьяна Доронина руководит Московским Художественным академическим театром им. М. Горького с 1987 года. После ухода из кино в театр снималась только в документальных картинах.