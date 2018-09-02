Пугачева спустя три дня прокомментировала смерть Кобзона

Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Эстрадная певица Алла Пугачева в инстаграме прокомментировала смерть народного артиста СССР и депутата Госдумы Иосифа Кобзона.

«В моем сердце ты останешься таким.Прощай», — написала Пугачева.

К своей записи певица прикрепила фотографию молодого Кобзона.

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Ранее сообщалось, что Кобзона похоронят по еврейским традициям.

Иосиф Кобзон скончался в возрасте 80 лет 30 августа после долгой борьбы с онкологическим заболеванием. Церемония прощания с артистом пройдет в воскресенье, 2 сентября.