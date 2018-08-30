В ДНР объявлен трехдневный траур после смерти Кобзона

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко подписал указ об объявлении трехдневного траура в связи с кончиной народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Соответствующий указ опубликован на сайте ДНР.

«Постановляю объявить 31 августа, 1 и 2 сентября 2018 года днями траура в Донецкой народной республике», — говорится в тексте.

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Как отмечается, в период траура на территории Донецкой народной республики отменят все увеселительные мероприятия.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР Иосифа Кобзона.