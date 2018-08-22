Кустурица даст концерт в Крыму

Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица со своей группой The No Smoking Orchestra выступит с единственным концертом в Крыму 22 августа, сообщает РИА «Новости».

«Концерт обязательно состоится. Группа The No Smoking Orchestra уже находится в Крыму. Эмир Кустурица приедет в Крым в день концерта. Зрителей ждет незабываемый музыкальный праздник, наполненный балканскими мотивами», — сказал представитель организаторов концерта.

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Кустурица представит в Крыму новую программу в поддержку альбома Corps Diplomatique.

Ранее Эмир Кустурица заявил, что не боится санкций, которые могут последовать после его поездок на Крымский полуостров.

Он подчеркнул, что всегда действует так, как считает нужным.