Власти Литвы хотят внести Тимати в черный список

Литовский депутат, член парламентской фракции «Союз отечества — Христианские демократы Литвы» Лауринас Касчюнас попросил МИД страны внести российского певца Тимура Юнусова (Тимати) в список нежелательных для пребывания в стране лиц.

Соответствующее обращение депутата опубликовал литовский парламент.

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Касчюнаса смутили «тесные связи» Тимати с президентом России, он также упомянул в своей письме написанную ко дню рождения Владимира Путина песню «Лучший друг», выступление Тимати на мероприятии, посвященном годовщине присоединения Крыма к России и концерт артиста в Крыму.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого находившийся в составе Украины полуостров и стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.