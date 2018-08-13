Власти Литвы хотят внести Тимати в черный список
Литовский депутат, член парламентской фракции «Союз отечества — Христианские демократы Литвы» Лауринас Касчюнас попросил МИД страны внести российского певца Тимура Юнусова (Тимати) в список нежелательных для пребывания в стране лиц.
Соответствующее обращение депутата опубликовал литовский парламент.
Касчюнаса смутили «тесные связи» Тимати с президентом России, он также упомянул в своей письме написанную ко дню рождения Владимира Путина песню «Лучший друг», выступление Тимати на мероприятии, посвященном годовщине присоединения Крыма к России и концерт артиста в Крыму.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого находившийся в составе Украины полуостров и стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.