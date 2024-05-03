Любовь к беличьему меху могла привести к распространению опасной инфекции в Англии

В средневековой Англии распространению проказы среди людей способствовали рыжие белки. Это показало исследование, опубликованное в журнале Current Biology.

Проказа, или лепра — одно из старейших зарегистрированных заболеваний в истории человечества, которое до сих пор распространено в Азии, Африке и Южной Америке. В новом исследовании ученые сравнили геномы микобактерий (возбудителей лепры), полученных от средневековых людей и белок. Образцы были собраны в двух археологических объектах в Винчестере.

Ученые обнаружили, что микобактерии белок и людей принадлежали к одной ветви генеалогического древа. Это означает, что инфекция циркулировала между людьми и рыжими белками в средние века.

«После COVID-19 животные-переносчики болезней оказались в центре внимания для понимания возникновения и сохранения инфекций. Наши исследования показывают, что зоонозные заболевания имеют долгую историю, и они оказали и продолжают оказывать на нас большое влияние», — отметила соавтор исследования Сара Инскип.

Винчестер, где были собраны образцы, известен своим лепрозорием (больницей для больных проказой) и связями с торговлей мехом. В средние века беличий мех широко использовался для отделки и подкладки одежды. Многие люди также держали белок в качестве домашних животных.

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