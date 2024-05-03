Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Работники Каннского фестиваля выйдут на забастовку

Сотрудники Каннского фестиваля пригрозили организаторам киносмотра забастовкой

close
100%
Eric Gaillard/Reuters

До 200 работников Каннского и других французских фестивалей пригрозили организаторам киносмотра забастовкой. Об этом сообщает Deadline.

Среди протестующих по всей Франции — киномеханики, сотрудники пресс-служб, авторы субтитров, административный и технический персонал. Они жалуются на низкие зарплаты.

Протесты инициирует группа «За экранами — мусор. Коллектив сезонных работников на кинофестивалях». Имя группы отсылает к знаменитому слогану забастовки во Франции в мае 1968 года «Под камнями — пляж». Эту кричалку использовали, чтобы поощрять разбор мостовой на булыжники.

77-й Каннский фестиваль открывается 14 мая. В жюри основного конкурса вошли девять кинематографистов, пять из которых — женщины. Смотр возглавит американская режиссерка Грета Гервиг («Барби»).

Известно, что американская актриса Мерил Стрип будет удостоена почетной награды «Золотая пальмовая ветвь» на 77-м Каннском кинофестивале.

Ранее автор хита «Белая ночь» Виктор Салтыков высказался о теракте в «Крокусе».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами