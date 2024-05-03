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Ученые раскрыли многолетнюю тайну загадочной убыли горных козлов на Аляске

CommsBio: множество горных козлов на Аляске ежегодно накрывает лавинами

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Dave Grickson/USFWS

Международная группа биологов из США, Швейцарии и Канады раскрыла причину сокращения поголовья горных козлов на Аляске. Расследование заняло 17 лет. Исследование опубликовано в научном журнале Communications Biology (CommsBio).

В ходе проекта специалисты пометили сотни диких горных козлов по всей Аляске. Как показали результаты, большинство из них оказалось жертвами лавин.

Горные козлы известны своим рискованным поведением: они карабкаются по отвесным скалам, чтобы уклониться от встреч с хищниками. Также копытные любят лизать поверхности утесов, чтобы извлечь соль и минералы из пород. Такие привычки повышают шансы зверей оказаться на пути лавины, отметили ученые.

В ходе анализа данных команда проанализировала перемещения 421 козла. Когда животное переставало двигаться, специалисты отправлялись на место ее последнего местоположения, чтобы выяснить причину. Таким образом исследователи собрали информацию о различных происшествиях, оборвавших жизнь этих зверей.

Оказалось, что в некоторых районах Аляски на лавины приходится до 65% всех случаев убыли горных козлов, тогда как на весь штат эта доля составила 8%. По словам ученых, это значительный фактор, влияющий на дикую природу региона.

Ранее ученые предупредили о риске исчезновения легендарных розовых фламинго в Африке.

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