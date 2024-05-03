В СФ предложили ввести налоговый вычет на гумпомощь новым регионам

Сенатор от Ульяновской области Айрат Гибатдинов разработал и направил на отзыв правительства законопроект, согласно которому предлагается установить возможность получения социального налогового вычета за покупку товаров в целях оказания гумпомощи новым регионам России. Его цитирует РИА Новости.

«Законопроект разработан в целях предоставления налогового вычета за покупку товаров, безвозмездно переданных по договору пожертвования», — заявил сенатор.

Согласно его информации, сейчас российское законодательство предусматривает налоговый вычет в сумме доходов, перечисляемых в виде пожертвований некоммерческим организациям. Проект нового федерального закона предусматривает социальный налоговый вычет на товары, которые были пожертвованы в новые регионы — Луганскую и Донецкую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области.

«Предлагаемые поправки позволят компенсировать часть расходов, понесенных налогоплательщиками», — подытожил политик.

В декабре «Единая Россия» доставила более 82 тыс. тонн гумпомощи в новые регионы и на фронт.

Ранее кабмин скорректировал постановление об оказании гумпомощи ЛНР и ДНР.