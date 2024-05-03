Госдума может скоро утвердить премьер-министра

Государственная дума может 10 мая утвердить премьер-министра, если она получит представление от президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в нижней палате парламента.

По его словам, 13 мая Госдума может окончательно завершить утверждение нового состава правительства в рамках своих полномочий.

Незадолго до этого стало известно, что Государственная дума собирается провести дополнительные заседания 10 и 13 мая. Соответствующий проект постановления, внесенный на рассмотрение нижней палаты парламента комиссией Госдумы по регламенту, был размещен в думской электронной базе.

В апреле лидер Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов заявил, что новый состав правительства нужно утвердить к 20 мая.

Он сказал, что кандидатуру премьер-министра депутатам, скорее всего, предстоит утвердить 8 мая — на следующий день после инаугурации президента. После этого начнется процесс формирования правительства: беседы во фракциях, обсуждение и утверждение займут около недели.

Ранее Собянин внес изменения в состав правительства Москвы.