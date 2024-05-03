Стало известно, мог ли Медведев с травмой доиграть матч с Лехечкой

Знаменитый отечественный теннисист Андрей Ольховский, экс шестая ракетка мира и победитель 20 турниров АТР в парном разряде, а также двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте, в комментарии для «Газеты.Ru» опроверг мнение, что Даниил Медведев, получив травму в третьем гейме четвертьфинала «Мастерса» в Мадриде против чеха Иржи Лехечки, мог побороться за победу.

«Да нет, ну это казалось... В отдельных геймах только. Ну да, когда Лехечка ошибался, Медведев, естественно, рисковал, было видно. Все случилось на «ровно» в гейме на 2:1. Было видно, как Даниил получил травму. И после этого он перестал двигаться, было заметно. После этого отказ был делом времени. Он играл, потому что не знал точно, что за травма. Да, можно усугубить, с другой стороны, ты спортсмен, ты не хочешь просто так проигрывать. Опять же, может быть, соперник наошибается. Может быть, на это расчет. Но в большинстве случаев, когда ты не двигаешься в необходимом темпе, всегда обыграть достаточно серьезного соперника очень сложно», — отметил Ольховский.

Медведев доиграл первый сет с травмой ноги, лишь раз отдав свою подачу в самом конце партии – 4:6. После этого российский теннисист вынужден был отказаться от продолжения борьбы, из-за чего Лехечке была присуждена победа, и он вышел в полуфинал.

Ранее соперник Медведева оставил ему трогательное послание.