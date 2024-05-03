Чемпион «Большого шлема» оценил выступление Медведева на «Мастерсе» в Мадриде

Знаменитый в прошлом российский теннисист Андрей Ольховский, победитель 20 турниров АТР и экс шестая ракетка мира в парном разряде, а также обладатель двух титулов «Большого шлема» в миксте, в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что из-за травмы, полученной Даниилом Медведевым во время четвертьфинального матча «Мастерса» в Мадриде, этот турнир для четвертой ракетки мира невозможно воспринимать позитивно.

«Ну что тут положительного? Конечно, положительного ничего нет, когда ты травму получаешь. Но по игре Даниил смотрелся в очень хорошо. В Мадриде он был в хорошей форме. Поэтому очень обидно, конечно, что вот эти травмы, но... К сожалению, это большой спорт, от этого никуда не денешься», — уверен Ольховский.

Даниил Медведев получил травму приводящей мышцы ноги во время третьего гейма четвертьфинала на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде против чешского теннисиста Иржи Лехечки. Россиянин доиграл первый сет, практически не бегая и прыгая на одной ноге. Уступив в нем с одним брейком (4:6), Медведев вынужден был отказаться от продолжения борьбы и сняться с соревнований.

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