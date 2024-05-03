Брат убитой Салтанат Нукеновой рассказал из-за чего на самом деле она погибла

Брат забитой до смерти Салтанат Нукеновой Айтбек рассказал о проблемах в семейной жизни его сестры и ее убийцы, сообщает «Пятый канал».

Отношения между Нукеновой и Бишимбаевым, по словам брата девушки, всегда были конфликтными. Мужчина утверждает, что ссоры в семье стали происходить сразу после того, как Салтанат и Куандык сыграли свадьбу. Женщина неоднократно пыталась уйти от мужа, но за два месяца до своей смерти вновь простила его. Айтбек считает, что ее возвращение к Бишимбаеву стало фатальной ошибкой. Тот регулярно поднимал на Салтанат руку, а когда она делала попытку разорвать отношения, просил прощения и умолял жену вернуться. Айтбек знал о конфликтах в семье и хотел, чтобы сестра оказалась в безопасности.

«Отношения были сложные сразу после замужества, сразу после того, как они сыграли свадьбу... Я пытался забрать Салтанат, но тогда она решила остаться с ним, потому что у них, буквально три месяца брака было, она считала, что можно все еще изменить, спасти», — рассказал брат погибшей.

Он отметил, что сестра никогда не рассказывала своим родным и близким о том, что муж ее бьет. Тем не менее подруги Салтанат догадывались о происходящем и советовали девушке уйти от супруга. В октябре прошлого года она забрала вещи из квартиры Бишимбаева после того, как обнаружила в его спальне следы пребывания другой женщины. Несмотря на это, мужчина нашел способ вернуть Салтанат, а затем, по данным следствия, забил ее в ресторане Bau в центре Астаны.

Айтбек считает, что его сестра могла остаться в живых, если бы в обществе было принято говорить о домашнем насилии. Замалчивание ссор в семье, по словам брата погибшей, лишь усугубляет ситуацию. То, что суд над Бишимбаевым идет в прямом эфире, уже помогает многим женщинам, страдающим от агрессии своих мужей, считает Айтбек. Он призвал всех жертв рассказывать о происходящем за закрытыми дверями своим близким, а также обращаться за помощью в кризисные центры, волонтерские организации и в правоохранительные органы.

Бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева судят за убийство с особой жестокостью, 9 ноября 2023 года в ресторане Bau в Астане было обнаружено тело его 31-летней жены. Ее смерть, как было установлено, наступила в результате многочисленных побоев. В ходе следствия в мобильном телефоне экс-чиновника было найдено видео с издевательствами над жертвой. Муж погибшей частично признал свою вину. Громкий судебный процесс длится уже два месяца. Дело получило крайне широкую огласку в Казахстане и за его пределами.

18 апреля адвокат Уразбахова заявила, что приезд делегации президента РФ Владимира Путина в Казахстан помешал скрыть тело Нукеновой. Делегация должна была посетить VIP-зал принадлежащего брату Бишимбаева ресторана Bau, который являлся местом преступления, однако тот добился отмены ее приезда.

Ранее бывшего полицейского, получившего тюремный срок за насилие к жене и детям, оправдали.