Игрок «Балтики» обратился к «Спартаку» перед финальным матчем Кубка России

Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок рассказал о преображении команды в весенней части сезона. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«У нас была серьезная перестановка, зимой пришло 11 человек. Сыгрались, добавили в качестве. На подготовку особо времени не было из-за дороги. Целый день ехали в Ростов, без тренировок. Тяжело, но была ротация. Почти все основные футболисты сыграли по тайму.

У нас была и остается цель побеждать. Шанс написать историю для клуба. «Спартаку» — приготовиться? Да. Мы хотим взять реванш», — сказал Латышонок.

Последняя встреча между «Балтикой» и «Спартаком» завершилась победой красно-белых со счетом 2:0. Отличились Хлусевич и Промес.

15 мая в Калининграде «Балтика» примет «Спартак» в финальном матче Пути регионов Кубка России. В этот же день в финале Пути РПЛ Кубка Росси «Зенит» сыграет с ЦСКА в Санкт-Петербурге.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В прошлогоднем финале подопечные Владимира Федотова в серии пенальти переиграли «Краснодар».

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