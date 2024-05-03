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Райан Гослинг рассказал, почему недоволен самой известной сценой «Ла-Ла Ленда»

Актер Гослинг указал на свою ошибку на постере «Ла-Ла Ленда»

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imdb.com

Актер Райан Гослинг рассказал, почему недоволен самой известной сценой фильма «Ла-Ла Ленд», принесшего ему номинацию на «Оскар». Об этом он сообщил в интервью изданию WSJ.

43-летний Гослинг указал на ошибку, которая попала на постер фильма — во время танца с Эммой Стоун он не распрямил руку, а оставил согнутой.

«Я не знал, что кадр отправится на постер. Нам нужно было поднять руки, и я подумал, что будет круто сделать рукой вот так», — объяснил он.

По словам актера, его решение «уничтожило энергию» сцены.

Накануне Райан Гослинг рассказал, как его называют дочери. Большую часть времени дочери проводят с матерью — актрисой Евой Мендес. Под ее присмотром девочки учат испанский язык. Именно поэтому, по словам актера, они обращаются к нему с испанским акцентом и называют его «Папи».

Ранее блогерша Анастасия Ивлеева подвела итоги скандала с «голой вечеринкой».

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