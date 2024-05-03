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Стало известно о новом прорыве обороны ВСУ

RusVesna: ВС РФ прорвали оборону ВСУ в районе Котляровки на Купянском направлении

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РИА Новости

Российская армия прорвала оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Котляровки на Купянском направлении. Об этом сообщил Telegram-канал RusVesna.

«Первая танковая армия прорвала оборону врага и штурмует Котляровку», — сказано в сообщении.

До этого Минобороны России сообщало, что в зоне проведения спецоперации подразделения группировки войск «Запад» российских войск улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение военнослужащим и технике двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Бой произошел в районах населенных пунктов Загоруйковка и Котляровка Харьковской области Украины.

Также сообщалось, что российская армия ликвидировала украинский радиолокатор подсвета и наведения с двумя пусковыми установками зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300ПТ, а также пусковую установку ЗРК IRIS-T немецкого производства в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Ранее в ВСУ заявили о невозможности противостоять российским FPV-беспилотникам.

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