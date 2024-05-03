Российских подростков, которые сожгли Библию и сняли это на камеру, задержали

В Ставропольском крае трех молодых людей, которые сожгли книгу «Новый завет» и записали это на камеру, установили и задержали. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по краю.

В отношении подростков возбуждено уголовное дело по статьям «Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих» и «Хулиганство».

По предварительной информации, 2 мая в одном из дворов Новоалександровска подозреваемые, руководствуясь мотивом религиозной ненависти, положили Библию в мангал с горящими дровами и сняли видео, как горит книга. После этого молодые люди опубликовали кадры в мессенджере.

«В ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее в МИД РФ предупредили о катастрофических последствиях безнаказанного сожжения Корана.