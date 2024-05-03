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Мозг птиц способен восстанавливаться после инсульта, выяснили ученые

NatNeuroSci: зяблики могут вновь научиться петь после кровоизлияния в мозг

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Wikimedia Commons

Американские ученые из Калифорнийского технологического института выяснили, что некоторые птицы способны восстанавливать функции мозга, поврежденные в результате инсульта. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Neuroscience (NatNeuroSci).

Выводы команды основаны на изучении поведения зебровых зябликов. Они обнаружили, что пернатые могут вновь обрести способность петь после кровоизлияния в мозг.

В новом исследовании изучались взрослые самцы зябликов, которые уже выучили свои собственные песни. Ученые сосредоточились на области мозга, которая кодирует способность петь, называемой высоким голосовым центром, или HVC.

Эта зона имеет решающее значение для пения, контролируя слоги песни и порядок их воспроизведения. В ходе работы команда генетически заглушила около 70% нейронов в HVC, оставив все остальные нейроны нетронутыми. Когда животные пытались петь, их песни резко ухудшались и звучали совсем не так, как их оригинал.

После того как было подтверждено, что песня полностью деградировала, птицы молчали 10 дней. По истечении этого срока зяблики внезапно обрели способность правильно петь свои песни, как ни в чем не бывало.

Важно отметить, что во время периода молчания птицы не слышали никаких других песен или звуков, а это означает, что они не учили песню заново — скорее, птицы смогли перепрограммировать свой собственный мозг, чтобы получить доступ к памяти своей исходной песни, используя только оставшиеся 30% нейронов HVC.

Исследователи предполагают, что, хотя животные не пели, пока бодрствовали, они, возможно, «грезили» о своих мелодиях во время сна, что позволило им перепрограммировать мозг.

«Оригинальная песня хранится где-то в мозгу, и животным каким-то образом удается получить к ней доступ и использовать эту информацию», — отметил ведущий автор научной работы, профессор Карлос Лоис.

Ранее ученые выяснили, какие сны видят птицы.

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