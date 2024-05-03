Ушедший из «Факела» по личным причинам тренер назвал настоящую причину своей отставки

Бывший главный тренер «Факела» Сергей Ташуев в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу» рассказал об истинной причине ухода из воронежской команды.

«Когда мы договаривались с руководством «Факела» о расставании, я говорил: «Мне будут звонить журналисты, я должен что-то отвечать». Но домашние проблемы действительно были. Они очень быстро решились, а могли качнуться и в другую сторону.

Продолжил ли работать дальше в клубе? Думаю, элемент совпадения — мои проблемы и желание «Факела» расстаться — был», — сказал Ташуев.

Специалист возглавил воронежский клуб в сентябре 2023 года. О том, что он отправлен в отставку, «Факел» объявил 26 апреля.

Последний матч под руководством Ташуева «Факел» провел 25 апреля в рамках перенесенного 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Воронежская команда на домашнем стадионе со счетом 0:1 проиграла самарским «Крыльям Советов». Это поражение стало для клуба четвертым подряд.

«Факел» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав за 25 туров 27 очков. В минувшие выходные воронежцы сыграли вничью с «Сочи» 0:0.

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