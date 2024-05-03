«Пикник» выпустил первую после теракта в «Крокусе» песню

Группа «Пикник» выпустила первую после теракта в «Крокус Сити Холле» песню «Гитары тихие рыданья». О выходе песни коллектив сообщил в Telegram-канале.

«Так где же огонь, что так сжигал нас прежде, как будто не было и нет. А вспомни, как ночью безнадежно темной мы дождались с тобой рассвет», — поется в композиции.

Недавно группа также начала работу над новым туром.

«Работа над новым туром уже началась, ведь после этой высокотехнологичной программы удивить зрителей будет сложнее… Но мы точно справимся!» — рассказали участники коллектива.

Вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки. Теракт стал крупнейшим в России со времен трагедии в Беслане.

Накануне советский и российский певец Виктор Салтыков высказался о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

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