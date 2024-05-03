Названо число премиальных китайских автомобилей Hongqi, купленных россиянами в 2024 году

Продажи автомобилей премиального китайского бренда Hongqi в I квартале 2024 года составили 1068 машин, сообщает «Автостат Инфо».

Самой популярной в России моделью Hongqi по итогам трех месяцев 2024 года стал седан H5, он разошелся тиражом 598 экземпляров. На втором месте кроссовер Hongqi HS5 с результатом 273 машины. Также в России с января по март было продано 129 представительских седанов Hongqi H9.

Наибольший спрос на автомобили этого китайского бренда наблюдается в Москве, где было зарегистрировано 500 купленных машин. В Санкт-Петербурге поставлено на учет 134 автомобиля Hongqi, в Калининградской области — 97 машин, в Московской — 78.

Из всех проданных за три месяца машин 535 зарегистрированы за частными лицами, 533 автомобилями Hongqi владеют компании.

Ранее стало известно, что в апреле в России продано 142,9 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей.