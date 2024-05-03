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Генпрокуратура Армении потребовала возбудить дело на Пашиняна

Генпрокуратура Армении: Пашинян незаконно передает территории Азербайджану

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Илья Питалев/РИА Новости

Генпрокуратура Армении направила в Службу национальной безопасности требование привлечь к уголовной ответственности премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом заявила генпрокурор страны Анна Вардапетян, передает «Sputnik Армения».

По ее мнению, Пашинян несет ответственность за передачу армянской территории Азербайджану при делимитации границы между двумя странами.

«Заявление направлено в Службу национальной безопасности для проверки документов...», — сказала она.

По ее словам, после соответствующей проверки будет обсуждаться вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении Пашиняна.

До этого Пашинян заявил, что неделимитированная граница у четырех сел может предоставить Азербайджану больше поводов и возможностей для эскалации. Также Пашинян рассказал, что, согласно договоренности республики и Азербайджана, погранвойска будут размещены на делимитированных участках.

Ранее Пашинян назвал договоренности по границе с Азербайджаном достижением.

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