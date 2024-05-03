В школах России пройдут ко Дню Победы «Разговоры о важном»

В российских школах 6 мая пройдет урок, посвященный Дню Победы. Его проведут в рамках занятий «Разговоры о важном», сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Согласно сценарию, преподаватели расскажут ученикам о единстве народов России и попросят их написать доклад о родственниках, принимавших участие во Второй мировой войне или специальной военной операции (СВО). Школьники представят истории на линейке.

В заключении урока ученикам перечислят народы, которые воевали на стороне СССР. Как пишет «Осторожно, новости», украинцы не будут названы одним из этих народов.

«Плечом к плечу защищали мир от фашизма русские, белорусы, татары, буряты, таджики, узбеки, армяне, казахи и другие народы», — говорится в сценарии.

26 апреля президент России Владимир Путин заявил, что День Победы является священным событием для всех граждан РФ.

Перед этим пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков счел День Победы самым главным праздником Российской Федерации.

Ранее политолог рассказал о большом значении «Разговоров о важном».