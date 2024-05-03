Бывшего морского пехотинца ВС США будут судить за драку с бывшим вице-мэром Воронежа

В Воронеже будут судить американца за ряд нарушений режима в колонии, сообщает «Коммерсантъ».

Уроженец Польши и бывший морской пехотинец ВС США Роберт Гилман находится под стражей с января 2022 года. Его задержали на железнодорожном вокзале Воронежа после жалоб пассажиров поезда Сухум — Москва. Оказавшись в дежурной части, американец ударил полицейского ногой по ноге. Иностранца обвинили в нападении на сотрудника правоохранительных органов и, несмотря на раскаяние и признание вины, а также выплату потерпевшему и благотворительному фонду, его осудили на четыре с половиной года. Затем наказание пересмотрели, снизив срок на год.

Теперь на 30-летнего Гилмана заведено новое дело, ему вменяется три эпизода дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества и один эпизод угрозы или применения насилия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования. По данным газеты, бывший морпех, находясь под стражей в воронежском СИЗО-3, подрался с бывшим вице-мэром Воронежа Алексее Антиликаторовым. Тот, как уточняется, оказался за решеткой по обвинению во взяточничестве.

Ранее в Петербурге арестовали гражданина США по обвинению в реабилитации нацизма.