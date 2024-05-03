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Студента, обстрелявшего в Петербурге автобус с пассажирами, не стали отправлять в колонию

В Петербурге вынесли приговор юноше, который открыл огонь по автобусу

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Санкт-Петербурге осудили молодого человека, обстрелявшего автобус с пассажирами из пневматики. Подробности сообщили в объединенной пресс-службе судов города 3 мая.

Инцидент, закончившийся уголовным разбирательством, произошел вечером 1 октября 2022 года у дома на улице Бабушкина. 18-летний студент-медик Петр Табаков, не обращая внимание на прохожих, дважды выстрелил в подъезжающий к остановке автобус из пневматического газобаллонного пистолета и покинул место происшествия. Никто из пассажиров не пострадал, однако пули повредили правое боковое и заднее стекла автобуса.

Стрелка задержали через несколько дней. Против него возбудили дело о хулиганстве с применением оружия. Известно, что Табаков лишь частично признал вину и заявил, что открыл огонь из пистолета по неосторожности. В результате ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с двухлетним испытательным сроком.

Ранее россиянин отметил свой день рождения, открыв стрельбу у магазина в Ивановской области.

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