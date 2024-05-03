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Skoda показала внешность спортивной версии кроссовера Enyaq

Skoda рассекретила внешность спортивного Enyaq RS Race

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Skoda

Компания Skoda раскрыла внешность спортивной версии электрического кроссовера Skoda Enyaq RS Race.

От стандартной версии Enyaq модификация RS Race отличается более агрессивным дизайном, с установленным в задней части кузова массивным антикрылом. Автомобиль призван продемонстрировать возможности, которые предлагает модульная платформа концерна Volkswagen для разработки мощных и скоростных автомобилей. Предполагается, что Enyaq RS Race будет выпущен в виде готового автомобиля.

«Skoda Enyaq RS Race — это не проект, который останется на бумаге; это будет настоящая машина. Он будет ниже, шире, легче и самое главное динамичнее», — отметил старший дизайнер Skoda Даниэль Петр, комментируя перспективы проекта.

Ранее УАЗ увеличил цены на весь свой модельный ряд.

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