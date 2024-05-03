Украинские военкоматы получили возможность штрафовать граждан без решения суда

Верховная Рада Украины приняла законопроект, по которому территориальные центры комплектования (ТЦК. — аналог российских военкоматов) наделяются правом выписывать штрафы гражданам за неуведомление о получении новых документов или изменение места жительства, не дожидаясь решения суда. Информация об этом появилась в местной газете «Страна.ua» со ссылкой на заявление заместителя главы правоохранительного комитета Верховной Рады Украины Андрея Осадчука.

«ТЦК получат право сразу выписывать сразу постановление о привлечении к ответственности», — сказал депутат.

Согласно его информации, в случае неоплаты штрафа, к делу подключается федеральная служба судебных приставов, которая накладывает арест на счета и применяет иные виды блокировок с целью воззвать гражданина к оплате штрафа.

По словам Осадчука, нововведение позволяет штрафовать кого угодно, так как почти все граждане не уведомляют ТЦК о перемене места жительства. Физических лиц за нарушение новых правил военного учета оштрафуют на сумму до 25 тыс. гривен (59 тыс. руб.), юридических — до 60 тыс. гривен (139 тыс. руб.).

До этого Черкасский территориальный центр комплектования прекратил прием документов на отсрочку от мобилизации — до вступления в силу нового закона, который ее ужесточает.

Ранее в Киеве образовались очереди на медкомиссию в военкомат.