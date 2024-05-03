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ВС США объявили повышенную боеготовность из-за размещения россиян в Нигере

РИА: ВС США объявили повышенную боеготовность из-за размещения россиян в Нигере

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Zoe Garbarino/U.S. Army via AP

Американцы объявили повышенную боеготовность из-за размещения россиян в Нигере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Нигера.

Источник уточнил, что россияне разместились на 101-й авиабазе рядом с американцами. Там же несут службу около 150 итальянских военных и около 100 немцев.

Если итальянцы и немцы спокойно реагируют на российский контингент, то американцы ведут себя совершенно иначе.

«Американцы же объявили повышенную боевую готовность, постоянно ходят в касках и бронежилетах и крайне нервно себя ведут» — сообщил источник.

3 мая агентство Reuters и телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщили, что на территории американской авиабазы 101 в Нигере, где расположены войска США, разместились также военнослужащие РФ. По их данным, российский военный контингент занимает отдельный ангар на базе.

В своем комментарии официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия развивает отношения со странами Африки в оборонной и других сферах.

Ранее в Пентагоне заявили, что отслеживают ситуацию на базе в Нигере.

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